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«Запас доверия исчерпан»: Лавров озвучил жесткий ответ Москвы на призывы Запада к переговорам

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Мапуту (Мозамбик), сделал жесткое заявление относительно перспектив переговоров. По его словам, Россия больше не намерена доверять заявлениям западных стран о готовности к диалогу, передаёт ТАСС.

«Россия окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться», — подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Лавров обвинил Запад в лицемерии:

«Запад продолжает призывать к переговорному решению, причем под гарантии Запада, которые были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 годах. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными».

Министр напомнил, что аналогичная ситуация произошла и в 2022 году, когда уже существовавшие договоренности между Россией и Украиной были сорваны тем же Западом.

«Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — заключил глава российской дипломатии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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