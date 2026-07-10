Альфа-Банк запустил вклад со ставкой до 20% годовых

Альфа-Банк запустил новый вклад с доходностью до 20% годовых с капитализацией процентов. Максимальная доходность доступна при открытии вклада в офисах банка, в приложении или Альфа-Онлайн ставка составит 19% годовых. Сумма вклада — от 10 000 до 50 000 рублей, срок — 62 дня.

Вклад можно открыть один раз на клиента. Он не предусматривает пополнение или снятие денежных средств в течение срока. По окончании срока возможно автоматическое продление на условиях, действующих на дату пролонгации.

Предложение ориентировано на клиентов, которые недавно начали пользоваться продуктами банка, а также на тех, кто не размещал средства во вкладах в Альфа-Банке в течение последнего года и не поддерживал значимые остатки на текущих и накопительных счетах. Предложение действует до 31 августа 2026 года.

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