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Альфа-Банк выдал автокредиты на 30 млрд рублей по итогам июня

Альфа-Банк выдал автокредиты физлицам на сумму 30 млрд рублей по итогам июня 2026 года — такой объем стал абсолютным рекордом для банка за весь период присутствия на рынке автокредитования.

Столь высокий результат обеспечен в том числе, уверенным лидерством банка в наиболее динамичном сегменте — кредитовании покупок новых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам июня Альфа-Банк впервые занял первую строчку по объему выдач на рынке новых машин, опередив Сбер и Т-Банк.

«Положительная динамика в автокредитовании отражает высокую востребованность предлагаемых условий среди заемщиков, а также эффективное взаимодействие с автодилерами. Банк продолжит совершенствовать сервисы и тарифные предложения для удержания лидирующих позиций на рынке розничного автокредитования», — отметил руководитель дирекции целевого кредитования Альфа-Банка Дмитрий Вагабов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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