Документ о жестких запретах на иркутских АЗС признан фейком

В Сети распространился документ о жестких запретах, которые якобы введены на АЗС Иркутской области региональной полицией. Он оказался недостоверным.

В тексте указывалось, что автомобилистам запрещается выходить из машины до подъезда к заправочной колонке, взаимодействовать с другими людьми, а также необходимо включать аварийную сигнализацию при остановке за другими транспортными средствами.

«Указанная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. Сам подложный документ имеет явные признаки подделки, в том числе в оформлении и контактных данных», – прокомментировали в региональном управлении МВД, попросив доверять лишь официальным источникам.