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Энергия для юга Приангарья: ИЭСК увеличивает мощность подстанции «Черемхово» на 150 МВт

Иркутская электросетевая компания реализует стратегически важный для Иркутской области инвестпроект по реконструкции подстанции 220 кВ «Черемхово» – один из ключевых центров питания на юге региона, охватывающий до трети всего сетевого комплекса области. Работы в перспективе позволят улучшить электроснабжение сразу семи районов Приангарья.



Подстанция «Черемхово» — это одна из более трех десятков реконструкций объектов такого класса напряжения, проводимых ИЭСК по инвестиционной программе 2026 года и в рамках регуляторного соглашения с правительством Иркутской области.

Компания в течение двух лет заменит два автотрансформатора мощностью 125 мегавольт-ампер (МВА) каждый на новые мощностью 200 МВА. Это обеспечит прирост мощности в 150 МВА, что эквивалентно потреблению города с населением порядка 100 тыс. жителей.Реконструкция необходима для устранения перегрузки оборудования, безаварийного роста нагрузок в перспективе и повышения надежности электроснабжения потребителей в часы критических нагрузок.

«Реконструкция подстанции «Черемхово» —это значимый шаг в реализации программы технического перевооружения трети сетевого комплекса Иркутской области. Подстанция обеспечивает электроснабжением не только Черемховский, Аларский районы и город Свирск. Центр питания обеспечивает ресурсами объекты Российских железных дорог и через реку Ангару по транзитной линии более 250 километров от нее «запитаны» жители от Осинского до Ольхонского районов», — отметил Александр Щекин, заместитель генерального директора ИЭСК по инвестиционной деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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