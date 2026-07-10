Дорогое утешение: поход «налево» обернулся для жителя Шелехова потерей сбережений

35-летний заводчанин из города Шелехова Иркутской области лишился крупной суммы. После ссоры с женой он хотел утешиться в объятиях «ночной бабочки», но вместо этого стал жертвой мошенника. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, после семейного конфликта мужчина решил провести вечер в компании девушки по вызову. Для этого он нашел в Интернете незнакомку по имени Магдалина и связался с ней.

«Они запланировали встречу в автомобиле на площади у популярного местного супермаркета. Девушка попросила предоплату за встречу. После перевода 3000 рублей мужчина прибыл на место и сообщил об этом собеседнице. Злоумышленница, заверив, что уже в пути, запросила дополнительные суммы за дорогу, страховой взнос, а затем потребовала еще деньги якобы для отмены предыдущего заказа», – отметили правоохранители.

Усомнившемуся в достоверности этой информации клиенту сообщник по телефону подтвердил, что девушка отменила другое свидание ради него. Тогда мужчина перевел около 30 тысяч рублей, после чего номер абонента стал недоступен, объявление исчезло, а свидание не состоялось. Потерпевшему пришлось пойти в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.