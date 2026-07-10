Промышленное рыболовство запретили в акватории Малого моря на Байкале

В Иркутской области признан недействительным договор пользования рыболовным участком в акватории озера Байкал. Подробности рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В ноябре 2019 года Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило договор о предоставлении рыболовного участка площадью 1 076 га для промышленного рыболовства одному из юридических лиц в акватории пролива Малого Моря озера Байкал.

При сопоставлении координат рыболовного участка выяснилось, что он является частью Прибайкальского национального парка. Вместе с тем в соответствии действующим законодательством промышленное рыболовство запрещено на всей его территории.

В связи с этим договор аннулирован.