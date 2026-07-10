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«Изюминка пространства – артобъект»: парк «Полесье» благоустраивают в Иркутске

В Иркутске начали благоустраивать парк «Полесье» на территории Леского микрорайона. Работы ведутся в рамках региональных проектов, сообщил мэр Руслан Болотов.

Здесь обустраивают тропинки, устанавливаем скамейки и урны, а также тротуар к остановке общественного транспорта, создают многофункциональную спортивную площадку.

«Изюминка пространства – артобъект в виде букв с названием парка. Каждый элемент слова – это лавочка, качели или лесенка. Эти работы выполнили на средства городского бюджета», – пояснил мэр.

Это уже третий этап работ. Ранее здесь появились места для игр, отдыха, проведения мероприятий. Благоустройство рассчитывают продолжить в 2027 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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