«Профессионалитет» в действии: как РУСАЛ и ИркАЗ готовят новое поколение металлургов в Шелехове

Профильный для ИркАЗа филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства в Шелехове открыл приемную кампанию для вчерашних школьников города.

Техникум, начиная с 2024 года, участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Поэтому, уже в сентябре снова начнет подготовку нового поколения специалистов по направлению «Металлургия». В партнёрстве с Иркутским алюминиевым заводом студенты получат знания, а также необходимую практику на производстве.

РУСАЛ также взял на себя финансовую обязанность преображения образовательного учреждения. В техникуме проведен современный ремонт, а учебные классы оснастили новейшей компьютерной техникой.

По словам Елены Мартыновой, директора по персоналу ИркАЗа, после окончания учреждения студенты-металлурги смогут сделать успешную карьеру на одном из самых стабильных предприятий Иркутской области:

«Я думаю, что благодаря проекту «Профессионалитет» молодые люди нашего города имеют очень хорошие перспективы построить надежное будущее. Они учатся в родном городе, здесь же проходят оплачиваемую производственную практику. При этом выпускникам мы гарантируем трудоустройство на ИркАЗ».

Серьезный подход к подготовке и развитию молодых кадров – стратегия компании. Промышленник Олег Дерипаска, с момента основания РУСАЛа, всегда говорил о важности практико-ориентированного обучения. И сегодня мы видим результат этой кадровой политики РУСАЛа: проект «Профессионалитет» работает, и молодежь знает, что может построить успешную карьеру даже не уезжая из родного города.