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Опубликован точный график школьных каникул в Иркутске на весь 2026/2027 год

Министерство образования Иркутской области направило в муниципалитеты рекомендации Минпросвещения России по организации учебного года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что при составлении графика сделан акцент на сбалансированности нагрузки.

«Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться», — отметил министр.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Для учащихся по четвертям рекомендованы следующие даты:

  • Осень: с 26 октября по 3 ноября 2026 г.
  • Зима: с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г.
  • Весна: с 27 марта по 4 апреля 2027 г.
  • Лето: с 27 мая по 31 августа 2027 г.
  • Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы: с 15 по 21 февраля 2027 года.

Министр образования Приангарья Максим Парфенов напомнил, что школы могут корректировать эти даты под региональные традиции.

«То, что расписание известно уже сейчас, позволяет семьям планировать отпуска заранее», — подчеркнул он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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