Альфа-Банк открыл пространство А-Клуб Maison

У великих брендов есть свои дома — места с особой атмосферой, куда приходят не только за продуктом, но и за культурой, общением и ощущением принадлежности к определённому кругу. В год своего 20-летия такой дом появился и у А-Клуба.

А-Клуб Maison стал крупнейшим пространством А-Клуба и первым в России клубным домом private banking. Новое пространство общей площадью более 3 900 кв. м объединяет исторический четырёхэтажный особняк XIX века на Малой Ордынке и сад, вдохновлённый историей Замоскворечья и эстетикой городских усадеб. Именно он стал сердцем Maison. Это не просто внутренний двор, а полноценное пространство с арт-объектами и дизайнерскими лаундж-зонами — редкий для центра Москвы зелёный оазис.

Проект переосмысливает привычный формат private banking, где банк становится частью образа жизни состоятельных клиентов. В основе концепции — идея «дома в центре города»: места, куда можно приехать не только на встречу с финансовым советником, но и провести время, встретиться с партнёрами, послушать музыку, познакомиться с современным искусством или просто отдохнуть в саду особняка.

«Финансовые продукты становятся всё более похожими друг на друга. Поэтому сегодня клиент выбирает не только экспертизу банка, но и те эмоции, которые остаются после каждого взаимодействия с ним. Именно впечатления формируют долгосрочные отношения с брендом и делают клиентский опыт по-настоящему уникальным. Если раньше задачей банка было сделать так, чтобы клиент как можно реже приезжал в отделение, то сегодня всё наоборот. Нам хотелось создать место, куда хочется возвращаться. Не только потому, что нужно решить финансовый вопрос, а потому что здесь комфортно проводить время. Мы конкурируем уже не только с другими банками, но и с частными клубами, премиальными отелями, ресторанами и галереями — за время, внимание и впечатления человека. Так появился А-Клуб Maison — переосмысление private banking, где важно понимать интересы, привычки и образ жизни клиента», — отметила глава А-Клуба Алина Назарова.

Интерьер А-Клуб Maison переосмысляет эстетику галереи и театра. Тёмный монохромный фон подчёркивает произведения искусства и детали, а пространство выстроено как последовательность сцен: переходя из одного зала в другой, гость постепенно открывает для себя новые элементы интерьера. Атмосферу дополняет продуманная работа со светом, который меняет восприятие каждого пространства.

В особняке расположены лаундж-зоны и бары, библиотека с редкими изданиями, винный стеллаж и полностью звукоизолированная переговорная с бронированными стенами для конфиденциальных встреч. Для клиентов работает зона персонализации, где можно сделать гравировку банковских карт и тиснение на кожаных аксессуарах. Одной из центральных деталей интерьера стала хромированный арт-объект уточки — символа успеха А-Клуба.

Отдельное место в особняке занимает интерактивная музыкальная гостиная. Здесь установлен самоиграющий рояль, вокруг которого выстроена мультимедийная система «Персональная симфония». Она анализирует время суток, погоду и общую атмосферу в пространстве, после чего автоматически меняет музыку, свет и визуальный контент на экранах. Пространство буквально подстраивается под происходящее.

Особое внимание уделено искусству. Специально для А-Клуб Maison один из самых востребованных российских художников нового поколения, Никита Кроко, создал оригинальную серию картин, центральным образом которой стала знаковая символика А-Клуба — чёрная уточка. Героями работ стали узнаваемые и фантазийные животные, через которых художник исследует человеческие эмоции, чувства и внутренние переживания. Кроме того, к открытию Maison совместно с Serene Gallery на первом этаже особняка организована выставка работ художника.

Открытие А-Клуб Maison стало главным событием юбилейного года А-Клуба и отражает новый взгляд на private banking — где ценность создают не только финансовые решения, но и эмоции и впечатления, которые остаются с клиентом.