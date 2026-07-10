«Заправка возобновлена»: сеть АЗС «ОМНИ» открывает восемь станций в Приангарье

Сеть АЗС «ОМНИ» объявила о восстановлении работы после перерыва. Компания сообщила об открытии восьми станций в Иркутске и окрестностях с 10 июля.
«Мы продолжаем работу, чтобы как можно скорее восстановить привычный режим функционирования всей сети», — говорится в заявлении компании.
Полный список работающих АЗС:
- АЗС №1, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4;
- АЗС №6, Усольский район, п. Средний, Р-255 «Сибирь»;
- АЗС №7, г. Иркутск, ул. Братская, 7А;
- АЗС №8, г. Иркутск, ул. Трактовая, 9;
- АЗС №12, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239А;
- АЗС №18, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А;
- АЗС №33, г. Ангарск, бульварная ул., 1;
- АЗС №35, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Шоссейная, 22А.
На всех станциях действуют ограничения:
- Бензин АИ-92 и АИ-95 — не более 20 литров на одно ТС;
- Дизельное топливо — без ограничений.
Компания подчеркивает, что ассортимент топлива на каждой точке может отличаться. Актуальную информацию рекомендуется уточнять у операторов.
АЗС «ОМНИ» основана в 1994 году и уже более 25 лет работает на рынке нефтепродуктов в Иркутской области и Забайкальском крае. Сеть включает:
- Две нефтебазы и 36 АЗС в Приангарье;
- Одну нефтебазу и 13 АЗС в Западной части Забайкальского края (под брендом «Петровскнефтепродукт»);
- Партнера в Забайкалье — ПАО «Нефтемаркет» (7 нефтебаз и 79 АЗС).
Напомним, на совещании правительства президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.