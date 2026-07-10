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«Заправка возобновлена»: сеть АЗС «ОМНИ» открывает восемь станций в Приангарье

Сеть АЗС «ОМНИ» объявила о восстановлении работы после перерыва. Компания сообщила об открытии восьми станций в Иркутске и окрестностях с 10 июля.

<p>Фото с сайта https://www.omni-irk.ru</p>

Фото с сайта https://www.omni-irk.ru

«Мы продолжаем работу, чтобы как можно скорее восстановить привычный режим функционирования всей сети», — говорится в заявлении компании.

Полный список работающих АЗС:

  1. АЗС №1, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4;
  2. АЗС №6, Усольский район, п. Средний, Р-255 «Сибирь»;
  3. АЗС №7, г. Иркутск, ул. Братская, 7А;
  4. АЗС №8, г. Иркутск, ул. Трактовая, 9;
  5. АЗС №12, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239А;
  6. АЗС №18, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А;
  7. АЗС №33, г. Ангарск, бульварная ул., 1;
  8. АЗС №35, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Шоссейная, 22А.

На всех станциях действуют ограничения:

  • Бензин АИ-92 и АИ-95 — не более 20 литров на одно ТС;
  • Дизельное топливо — без ограничений.

Компания подчеркивает, что ассортимент топлива на каждой точке может отличаться. Актуальную информацию рекомендуется уточнять у операторов.

АЗС «ОМНИ» основана в 1994 году и уже более 25 лет работает на рынке нефтепродуктов в Иркутской области и Забайкальском крае. Сеть включает:

  • Две нефтебазы и 36 АЗС в Приангарье;
  • Одну нефтебазу и 13 АЗС в Западной части Забайкальского края (под брендом «Петровскнефтепродукт»);
  • Партнера в Забайкалье — ПАО «Нефтемаркет» (7 нефтебаз и 79 АЗС).

Напомним, на совещании правительства президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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