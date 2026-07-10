«Заправка возобновлена»: сеть АЗС «ОМНИ» открывает восемь станций в Приангарье

Сеть АЗС «ОМНИ» объявила о восстановлении работы после перерыва. Компания сообщила об открытии восьми станций в Иркутске и окрестностях с 10 июля.

Фото с сайта https://www.omni-irk.ru

«Мы продолжаем работу, чтобы как можно скорее восстановить привычный режим функционирования всей сети», — говорится в заявлении компании.

Полный список работающих АЗС:

АЗС №1, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4; АЗС №6, Усольский район, п. Средний, Р-255 «Сибирь»; АЗС №7, г. Иркутск, ул. Братская, 7А; АЗС №8, г. Иркутск, ул. Трактовая, 9; АЗС №12, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239А; АЗС №18, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А; АЗС №33, г. Ангарск, бульварная ул., 1; АЗС №35, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Шоссейная, 22А.

На всех станциях действуют ограничения:

Бензин АИ-92 и АИ-95 — не более 20 литров на одно ТС;

Дизельное топливо — без ограничений.

Компания подчеркивает, что ассортимент топлива на каждой точке может отличаться. Актуальную информацию рекомендуется уточнять у операторов.

АЗС «ОМНИ» основана в 1994 году и уже более 25 лет работает на рынке нефтепродуктов в Иркутской области и Забайкальском крае. Сеть включает:

Две нефтебазы и 36 АЗС в Приангарье;

Одну нефтебазу и 13 АЗС в Западной части Забайкальского края (под брендом «Петровскнефтепродукт»);

Партнера в Забайкалье — ПАО «Нефтемаркет» (7 нефтебаз и 79 АЗС).

Напомним, на совещании правительства президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.