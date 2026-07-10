«То, что должно было занять три года, случилось за три дня»

Ажиотажный спрос на новые авто, паника на вторичном рынке, радикальный пересмотр отношения к «электричкам» и гибридам – таковы последствия «топливного шока». О том, как дефицит бензина повлиял на предпочтения покупателей, на работу автодилеров и на автомобильный рынок в целом, нашему изданию рассказал Дмитрий Сыровой, директор дилерских центров HAVAL, GEELY, CHERY, Omoda, Jaecoo холдинга «Первая автоколонна».

О спросе: в первые выходные машины в салонах закончились

– Наш холдинг «Первая автоколонна» представляет сразу несколько брендов, которые имеют в своих линейках гибридные и электрические автомобили. Это и Geely, и Lixiang, и Rox, и Voyah. И в первые же кризисные выходные, все электромобили и гибриды, которые были в наличии, закончились. Сейчас мы плотно работаем с дистрибьюторами, оперативно пополняем наш запас с удаленных складов – и надо сказать, машины контрактуются прямо в пути. Автомобиль еще не приехал в Иркутске, а здесь его уже ждет покупатель.

О цене: не надо покупать на панике

– Цена на новые автомобили, которые уже находятся на территории России, осталась на прежнем уровне. Но, по нашему опыту, следующие поставки в Россию будут уже дороже. Тут мы ничего поделать не можем, так как зависим от политики китайских партнёров.

На вторичном рынке, где мы тоже давно работаем, картина немного иная - мы видим, что отдельные продавцы пытаясь заработать на ажиотаже, резко подняли цены на машины. Но это спекуляция в чистом виде: кто-то в панике пытается купить «альтернативные» автомобили, а кто-то на этой же панике пытается заработать. На мой взгляд, машину с пробегом сейчас лучше не брать со стоков, а поискать такого же класса автомобиль под заказ. Да, вы подождете полтора месяца, но заплатите честную цену, не раздутую ажиотажем.

О предпочтениях потребителей: «электричка» больше не игрушка

– Отношение покупателей к гибридам и электрокарам, безусловно, изменилось. Если раньше электромобиль был скорее игрушкой для богатых, его покупали даже не как вторую, а как третью машину в семье, и ценили прежде всего из-за увеличенной мощности, из-за динамических характеристик, которые присущи этому классу машин, то сейчас на первый план вышла энергонезависимость. Электромобили и гибриды покупают уже как страховочный вариант, как возможность мобильности без ограничений. Для многих тот же подзаряжаемый гибрид уже не вторая машина, а основная: для передвижения по городу достаточно батареи, да и дальняя поездка будет более экономичной с точки зрения расхода топлива.

В эту сторону движется весь мир. Но в нашем случае топливный дефицит привел к тому, что процесс, который должен был занять, по нашим оценкам, года три, мы проскочили за три дня.

О стандартах топлива: хорошего мало, но что-нибудь придумаем

– Не буду никого обманывать: снижение стандартов топлива не повлияет разве что на условные «жигули», на старые автомобили, чьи двигатели были рассчитаны еще на ЕВРО-3. У более-менее современных авто это однозначно не лучшим образом скажется на работе двигателей. Это надо принять как данность. Готового технического решения для преодоления этой проблемы пока нет. Но мы над этим активно работаем, так что, возможно, что-нибудь придумаем.

Ранее эксперт «Автостата» Сергей Целиков заявлял, что дефицит топлива не привел к буму покупок электрокаров и подзаряжаемых гибридов. По его мнению, не в последнюю очередь это стало следствием неготовности производителей и дистрибьюторов к рывку спроса. В продаже просто не оказалось нужного количества машин, чтобы справиться с покупательским ажиотажем.

Иркутские автодилеры в свою очередь сообщают о взрывном росте спроса на "электрички" и гибриды. И предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установкой.