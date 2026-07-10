«Онлайн-запись на бензин»: Кобзев анонсировал внедрение электронных очередей на иркутских АЗС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал текущую ситуацию с топливом. По его словам, независимые операторы расширяют продажи для физических лиц, однако лимиты сохраняются до снятия режима повышенной готовности.

«С сегодняшнего дня два независимых оператора расширяют продажу топлива для физических лиц. Но лимиты на отпуск бензина на одну машину пока оставляем до снятия режима повышенной готовности», — написал глава региона в Telegram-канале.

Что изменилось:

«Крайснефть»: возобновила работу еще 4 АЗС (Байкальский тракт, Мельничный тракт, Хомутово, Шелехов). Теперь у сети работает 12 станций. Лимит — 30 литров, канистры запрещены.

БРК: перевела 7 АЗС на круглосуточный режим и еще 7 — на комбинированный (утром физлица, после исчерпания квоты — юрлица).

ОМНИ: объявила об открытии 8 новых точек с 10 июля.

Главной новостью стало заявление о внедрении цифровых технологий.

«Для систематизации отпуска уделяем внимание цифровым технологиям. Совместно с ИТ-сообществом прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗС. Свои предложения тестируют несколько разработчиков региона. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее», — резюмировал Игорь Кобзев.

Напомним, на совещании правительства 8 июля президент подчеркнул, что крупные нефтяные компании обязаны снабжать не только собственные заправки, но и независимых продавцов. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка, включая запрет на экспорт дизельного топлива (действует с 8 июля), расширение импорта, а также рассматривает возможность строительства мини-НПЗ в Сибири.