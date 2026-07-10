Иркутское отделение Союза архитекторов отметило профессиональный праздник приемом новых членов

В первый понедельник июля Иркутское отделение Союза архитекторов отметило профессиональный праздник – День архитектора. Мероприятие под названием «Свет, среда, сообщество» состоялось в иркутском Доме архитектора и объединило представителей не только сугубо профессионального сообщества, но и смежных сфер.

фото предоставлено Иркутским отделением Союза архитекторов

В этом году к празднику была приурочена церемония вручения членских билетов. Ряды Союза пополнились тремя высокопрофессиональными архитекторами – Анной Ушаровой, Максимом Подшиваловым и Натальей Бирюковой.

Организаторы выстроили вечер вокруг открытой дискуссии, старт которой дали презентации новых членов. В фокусе обсуждения оказались три ключевых тезиса: профессиональная ценность архитекторов, способная влиять на задачи города в целом и отдельных заказчиков, экологичное отношение к среде и природе через профессиональную деятельность, преимущество архитектора, состоящего в профессиональном союзе, в реализации общественных и социальных проектов.

После содержательной части наступил черед поздравлений. Особый статус мероприятию придали выступления представителей региональной власти – заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Галкина и президента Союза строителей Иркутской области Виктора Ильичева.

Стараниями организаторов праздник стал не просто профессиональным собранием, а живой площадкой для теплого общения, обмена мнениями, искренними поздравлениями и признанием заслуг.