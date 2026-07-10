«18 чёрных свечек»: российский рынок устанавливает антирекорды падения

На российском рынке акций проходит самая длинная серия недельных падений за всю историю Индекса МосБиржи. Такого не было никогда. Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, кандидат экономических наук, работающий на рынке с 2001 года, рассуждает о причинах и перспективах рынка акций. Публикуем три его ключевые цитаты.

«Биржа в ступоре»: индекс МосБиржи рухнул до уровня начала 2023 года

«На рынке удручающий сентимент — Индекс МосБиржи на уровнях начала 2023 года. Геополитическая, монетарная, сырьевая и валютная неопределённости повышают биржевую волатильность и обрушают курсы бумаг на многолетние минимумы. Корпорации корректируют дивидендные программы и анонсируют большие допэмиссии.

Непонятна ситуация с „лазейками“, отзывом лицензии у депозитария крупного профучастника и статистикой Банка России о кратном росте продажи нерезидентами российских акций. При этом в ЦБ не связывают падение рынка с продажей бумаг из-за границы.

По частотности падения фиксируется абсолютный антирекорд: 18 чёрных недельных свечей на графике индекса. Бывало и глубже, но подобного нон-стоп обвала — никогда. Это явная статистическая аномалия при наличии реальных факторов напряжения.»

«Даунтренд без тормозов»: российские акции дешевеют быстрее, чем нефть

«На рынке мощный даунтренд, линия ближайшего динамического сопротивления под влиянием времени к концу месяца опустится уже к 2400 п. И даже локальные статичные преграды не дают подняться бенчмарку выше. Курсы бумаг давно технически перепроданы, а фундаментальные потенциалы акций расширяются лишь за счёт больших и нескончаемых скидок на рынке. Индикаторы волатильности в „области страха“, а до расчётного таргета Индекса МосБиржи теперь уже больше 1000 пунктов. Расхождение фундаментальной цены и биржевой быстро растёт.»

«Дно близко»: кризис — лучшая возможность для покупки акций по выгодным ценам

«Иногда в моменты скептицизма и полного отчаяния случаются улучшения и развороты. Пока лишь были высокие, но непродолжительные отскоки. При этом иррациональность рынка может сохраняться намного дольше, чем позволяет ликвидность. В этом ключе нельзя пренебрегать риск-менеджментом. Со временем рынок восстановится и будет значительно выше текущих, вопрос лишь дна и достаточности операционного капитала на продолжение работы на рынке. Принципиальная трендовая поддержка по кризисным минимумам Индекса МосБиржи от 2008 и 2022 годов совсем скоро подтянется на 2100 п., и её сдавать никак нельзя.»

Ранее инвестбанкир Евгений Коган подчеркивал, что российский фондовый рынок погружается в «преисподнюю». По словам эксперта, на рынке царят паника, страх и стресс, а эмоции полностью вытеснили холодный расчет. Коган выделяет четыре ключевых фактора, которые давят на котировки – геополитика, жесткая политика ЦБ, топливный кризис, смена риторики Запада.