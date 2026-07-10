Выписывал премии сам себе: суд вынес приговор главе иркутского Гидрометцентра

В Приангарье вынесли приговор экс-руководителю ФГБУ «Иркутское УГМС» и его заместителю, признав виновными в мошенничестве с премиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как следует из материалов дела, подсудимые без соответствующего приказа начислили работникам учреждения премии на сумму 470 тыс. рублей. Сотрудники передали эти деньги подсудимым, которые израсходовали их на личные нужды. То есть фактически премии были выписаны самим себе.

В процессе судебного заседания подсудимые полностью признали свою вину и добровольно возместили причиненный государственному бюджету ущерб.

Руководитель был приговорен к штрафу в размере 450 000 рублей и лишен возможности занимать посты, связанные с управленческими и хозяйственными функциями в государственных и муниципальных структурах, на двухлетний срок.

Его заместитель оштрафована на 480 000 рублей и лишена права заниматься деятельностью, касающейся финансового планирования и контроля в государственных и муниципальных учреждениях, на период 2,5 года.