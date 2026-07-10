Бизнес под давлением: число новых компаний в России упало почти на четверть

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали 66,7 тыс. новых коммерческих организаций, что на 23,6% г/г меньше, чем годом ранее, следует из данных ФНС. Одновременно число компаний, ликвидированных по решению собственников, выросло на треть, до 17 тыс., а количество действующих коммерческих организаций сократилось до 2,505 млн.

«Причины сворачивания бизнеса — это дорогие кредиты, слабый спрос и рост издержек, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. – При высокой ключевой ставке запуск бизнеса требует больше собственных денег, а срок окупаемости увеличивается. Повышаются расходы на зарплаты, аренду и логистику, растут налоги. В таких условиях предприниматели предпочитают работать как ИП, а не создавать ООО. Это видно и по статистике, где доля ИП в структуре МСП продолжает расти».

Для экономики такая динамика означает более слабое обновление бизнеса и снижение конкуренции в отдельных отраслях. При этом говорить о волне банкротств пока рано, так как этот показатель сократился, а общее число прекративших работу компаний оказалось ниже прошлогоднего. Во втором полугодии новые регистрации, скорее всего, останутся ниже уровня 2025 года. Более заметное восстановление возможно после снижения стоимости кредитов и улучшения спроса.