Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июля: 10 180,0996 руб/1 г золота и 144,9900/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 180,0996 руб.

1 грамм серебра - 144,9900 руб.

1 грамм платины - 3 990,1799 руб.

1 грамм палладия - 3 108,1399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 253,6703 р. (2,56%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (1,66%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,2100 р. (3,16%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 129,1400 р. (4,34%) .

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