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Более 20 км грунтовой дороги размыло в Иркутской области из-за дождей

Неблагоприятные дорожные условия отмечаются в Осинском районе Иркутской области. Здесь размыло свыше 20 км грунтовой дороги, в связи с чем проезд по ней оказался затруднен, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«Информируем, что участок автомобильной дороги "Майская – Рассвет" в Осинском районе с 9-го по 35-й километр в связи ведущимися на нем ремонтными работами и обильными осадками не рекомендован для движения транспортных средств до баз отдыха», – сообщили в ГАИ.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок в указанном направлении до улучшения погодных условий и состояния дороги.  На месте работают дорожные службы, которые помогают людям выехать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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