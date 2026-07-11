Более 20 км грунтовой дороги размыло в Иркутской области из-за дождей

Неблагоприятные дорожные условия отмечаются в Осинском районе Иркутской области. Здесь размыло свыше 20 км грунтовой дороги, в связи с чем проезд по ней оказался затруднен, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«Информируем, что участок автомобильной дороги "Майская – Рассвет" в Осинском районе с 9-го по 35-й километр в связи ведущимися на нем ремонтными работами и обильными осадками не рекомендован для движения транспортных средств до баз отдыха», – сообщили в ГАИ.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок в указанном направлении до улучшения погодных условий и состояния дороги. На месте работают дорожные службы, которые помогают людям выехать.