«Топливный шок»: цены на бензин в России подскочили почти на 7% за месяц

Потребительские цены на бензин в РФ в июне 2026 года выросли относительно мая сразу на 6,88%, сообщает Росстат. Это рекордный рост с начала года: ранее увеличение составляло от 0,61% до 1,35%. В декабре и ноябре прошлого года наблюдалось даже снижение цен, передаёт Интерфакс.

По данным ведомства:

Бензин марки АИ-92 подорожал на 7,3%;

АИ-95 — на 6,7%;

АИ-98 и выше — на 3,1%.

Дизельное топливо также стало дороже на 7,1% по сравнению с маем.

«За год к июню 2025-го потребительские цены на бензин выросли на 19,9%», — уточняет ведомство.

Рост стоимости топлива значительно опережает общую инфляцию:

За 2024 год бензин подорожал на 11,13% при инфляции 9,52%;

За 2025 год — на 10,78% против общей инфляции 5,59%.

Рост цен на топливо может повлиять на решение по ключевой ставке. Напомним, в июне Банк России неожиданно снизил ключевую ставку всего на 0,25 п.п. вместо ожидаемого 0,5 п.п. При этом регулятор ужесточил риторику, заявив, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем заложено в апрельском базовом сценарии.

Ранее глава РСПП Александр Шохин призвал пересмотреть контроль инфляции. По его словам, достичь цели ЦБ в 4% только монетарными методами невозможно из-за влияния немонетарных факторов. Для сдерживания цен на топливо необходимы инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов и других мощностей.