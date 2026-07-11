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«Индекс МосБиржи закрывает неделю в пол — рискуем пробить долгосрочный тренд 2008 года» – аналитики

Индекс МосБиржи закрывает торговую неделю в минусе. По итогам основной сессии он опустился до 2145,65 п. (-1,88%). Техническая картина выглядит «медвежьей», и обычно после таких свечей падение продолжается.

«Из позитивных моментов — подошли к долгосрочному тренду с кризисного 2008 года; индикатор RSI сигнализирует о сильной перепроданности. Но если тренд будет пробит вниз, риск движения к минимумам 2022 года (1682–1955 п.) резко возрастет», – отмечают аналитики.

Спасение рынка возможно только при появлении новых драйверов:

  • Ослабление рубля;
  • Позитивные геополитические новости («белый лебедь»).

Среди лидеров падения выделяются Газпром и Сбербанк.

«Газпром находится на минимумах 2008 года, но покупателям неинтересен. Сбер снижается из-за дивгэпа, рисков переохлаждения экономики и опасений по поводу возможного навеса. Аналитики напоминают, что J.P. Morgan продал акции Сбербанка, МТС и НМТП с большой скидкой».

Отдельно выделяется акция Полюс: за неделю она потеряла более 36%, инвесторы негативно восприняли решение об отмене дивидендов до 2030 года.

Эксперты не скупятся на яркие эпитеты, описывая текущее состояние рынка. 

«Индекс МосБиржи закрывает неделю в пол — рискуем продолжить движение вниз и пробить долгосрочный тренд 2008 года», — делают вывод аналитики «БКС Мир инвестиций».

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Инвестбанкир Евгений Коган подчёркивает, что российский фондовый рынок погружается в «преисподнюю»«На рынке царят паника, страх и стресс, а эмоции полностью вытеснили холодный расчёт», — отмечает эксперт. Коган выделяет четыре ключевых фактора давления на котировки: геополитику, жёсткую политику ЦБ, топливный кризис и смену риторики Запада.

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер добавляет: «18 чёрных свечек. На российском рынке акций проходит самая длинная серия недельных падений за всю историю Индекса МосБиржи. Такого не было никогда».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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