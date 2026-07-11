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Инвестиции в пустоту: сибиряк четыре месяца спонсировал мошенников

57-летний житель города Саянска Иркутской области стал жертвой лжеброкеров. Под их диктовку он четыре месяца вкладывал деньги в несуществующие инвестиции, сообщает пресс-служба полиции региона.

Схема была классической: после регистрации на сайте с пользователем связался «финансовый эксперт». Он курировал каждый шаг жертвы: от установки приложения до создания криптокошелька.

Сначала мошенники действовали осторожно: после перевода 9 тысяч рублей в личном кабинете мужчины отобразился виртуальный доход. Поверив в эффективность инвестиций, потерпевший начал переводить крупные суммы, а когда личные сбережения закончился, взял в долг у друзей.

Все деньги уходили прямиком в карманы аферистов. Когда пришло время выводить средства, доступ к платформе оказался заблокирован, а от жертвы потребовали новых платежей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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