Река вышла из берегов и подтопила дорогу в Иркутской области

В Иркутской области на фоне сильных дождей из берегов вышла река и затопила дорогу. Инцидент случился в Бодайбинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«На 93-м километре автодороги Кропоткин – Перевоз из-за обильных осадков повысился уровень реки Векша, объездной проезд был поврежден, вследствие чего ограничено дорожное сообщение для всех видов автомобильного транспорта», – пояснили в ведомстве.

На месте специалисты дорожной службы Иркутской области при помощи спецтехники проводят работы по восстановлению проезда путём подсыпки скальным грунтом.