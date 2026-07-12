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Всероссийский фестиваль «Ангара-Джаз» открылся в Иркутске

В Иркутске открылся третий Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз». Он проходит 11 и 12 июля на площади у памятника Александру III, рассказали в областном правительстве.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В мероприятии участвуют более 30 молодых музыкантов – исполнители и творческие коллективы из Абакана, Якутска, Иркутска в возрасте от 18 до 35 лет. Все они прошли специальный конкурсный отбор.

Хедлайнерами фестиваля в этом году стали народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман и его квартет, а также заслуженный артист РФ Валерий Сюткин в сопровождении музыкального коллектива «Сюткин рок-н-ролл бэнд». Концерты известных исполнителей состоятся под открытым небом на стадионе «Труд».

Для зрителей на площади у памятника Александру III работают интерактивные развлекательные площадки. Гостей ждут творческие и музыкальные мастер-классы, развлекательные игры, розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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