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Улица Седова в Иркутске снова сияет: освещение восстановлено

В Иркутске восстановили работоспособность электроснабжения линии наружного освещения по улице Седова. Ранее часть светильников вышла из строя, сообщили в пресс-службе мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Причиной неисправности стало возгорание прибора учета на трансформаторной подстанции, принадлежащей филиалу АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". Вследствие чего пропала фаза электроснабжения пункта питания наружного освещения», – рассказали в мэрии.

В адрес электросетевой организации направили запросы на устранение проблемы. Сейчас освещение на этом участке полностью восстановлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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