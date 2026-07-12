Иркутская область вошла в десятку лидеров по потреблению автомобильного топлива

Аналитики Т–Ж назвали регионы России, жители которых привыкли покупать сразу много автомобильного топлива. В список вошла Иркутская область.

Приангарье разместилось на восьмой строчке. Здесь водитель в месяц в среднем приобретает 80,2 литра. В тройке лидеров по стране оказались Ленинградская область – 88 литров, Санкт-Петербург – 87,8 литра, Москва – 87 литров. В десятке также Московская область, Красноярский край, Новосибирская область, Татарстан, Свердловская и Самарская области.

Чтобы составить этот рейтинг, аналитики Т-Банка исследовали историю транзакций своих клиентов на АЗС по всей России. В расчет брались данные за первые пять месяцев 2026 года, то есть до кризиса. Для чистоты эксперимента из статистики убрали регионы, где количество активных водителей было менее двух тысяч, а также исключили тех, кто заправлялся менее чем на 50 литров в месяц.