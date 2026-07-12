«Не надо изобретать велосипед»: иркутяне оценили идею создания электронных очередей на АЗС

Губернатор Игорь Кобзев анонсировал внедрение электронных очередей на иркутских АЗС, где на фоне кризиса наблюдается столпотворение транспорта. Соответствующая возможность прорабатывается совместно с ИТ-сообществом. СИА во время опроса выяснило, как к инициативе относятся жители: они обозначили плюсы и минусы.

В ногу со временем:

«Неплохое временное решение, учитывая, что сейчас все пострадавшие НПЗ восстанавливают, вполне адекватно и такое ввести, чтоб спрос сократить», – Сафина Ильфатова.

«Отлично. Все правильно. Идем правильным направлением. 21-й век же. Если уж жить по талонам, то хотя бы по электронным», – Иван Мехоношин.

Технические проблемы:

«Какая запись, если интернета нет? На улицу выхожу, интернет не работает», – Ирина Медведева.

«Как я со свои Nokia 3310 буду отслеживать очередь?» – Павел Петрович.

«Так же, как на прием к врачу, потом фиг запишешься», – Irina Sergeevna.

Человеческий фактор:

«Как обычно кто-то приедет пораньше, чтобы не опоздать к своей записи, встанет в очередь и не сможет пропустить того, кто приедет точно ко времени. Очередь в помещении к врачу и очередь автомобилей на заправке – это не одно и то же», – Андрей Иванов.

«Что за бред, запись будет на две или три недели вперед, а если бензин закончится раньше? Как можно знать, бывают незапланированные поездки, как планировать дальние поездки?» – Вера Елина-Курбатова.

«Сейчас по записи к врачу приходится пробиваться, а что будет на АЗС», – Владимир Трофименко.

«Полной бред. Записался, опоздал и остался с пустым баком», – Владимир Степанов

«Как это будет выглядеть? Люди в поликлиниках в очередях чуть не до драки, и неважно, по записи или нет. А тут кто-то приедет и будет талоном трясти», – Николай Харитонов

Формальная мера:

«Все эти меры направлены на одно – просто уменьшить очереди, чтоб отчитаться, что проблема решается, но по факту это никак не увеличивает количество бензина <...>», – Мастер Ломастер.

Электронная очередь как тревожный сигнал:

«По ходу надолго это всё затянется, раз какие-то записи по электронке придумывают», – Андрей Серёгин.

«Скоро талоны введут, back to USSR», – Павел Скоробогатов.

Собственные предложения, предположения и прогнозы: