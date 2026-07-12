«Не надо изобретать велосипед»: иркутяне оценили идею создания электронных очередей на АЗС

Губернатор Игорь Кобзев анонсировал внедрение электронных очередей на иркутских АЗС, где на фоне кризиса наблюдается столпотворение транспорта. Соответствующая возможность прорабатывается совместно с ИТ-сообществом. СИА во время опроса выяснило, как к инициативе относятся жители: они обозначили плюсы и минусы.
В ногу со временем:
- «Неплохое временное решение, учитывая, что сейчас все пострадавшие НПЗ восстанавливают, вполне адекватно и такое ввести, чтоб спрос сократить», – Сафина Ильфатова.
- «Отлично. Все правильно. Идем правильным направлением. 21-й век же. Если уж жить по талонам, то хотя бы по электронным», – Иван Мехоношин.
Технические проблемы:
- «Какая запись, если интернета нет? На улицу выхожу, интернет не работает», – Ирина Медведева.
- «Как я со свои Nokia 3310 буду отслеживать очередь?» – Павел Петрович.
- «Так же, как на прием к врачу, потом фиг запишешься», – Irina Sergeevna.
Человеческий фактор:
- «Как обычно кто-то приедет пораньше, чтобы не опоздать к своей записи, встанет в очередь и не сможет пропустить того, кто приедет точно ко времени. Очередь в помещении к врачу и очередь автомобилей на заправке – это не одно и то же», – Андрей Иванов.
- «Что за бред, запись будет на две или три недели вперед, а если бензин закончится раньше? Как можно знать, бывают незапланированные поездки, как планировать дальние поездки?» – Вера Елина-Курбатова.
- «Сейчас по записи к врачу приходится пробиваться, а что будет на АЗС», – Владимир Трофименко.
- «Полной бред. Записался, опоздал и остался с пустым баком», – Владимир Степанов
- «Как это будет выглядеть? Люди в поликлиниках в очередях чуть не до драки, и неважно, по записи или нет. А тут кто-то приедет и будет талоном трясти», – Николай Харитонов
Формальная мера:
- «Все эти меры направлены на одно – просто уменьшить очереди, чтоб отчитаться, что проблема решается, но по факту это никак не увеличивает количество бензина <...>», – Мастер Ломастер.
Электронная очередь как тревожный сигнал:
- «По ходу надолго это всё затянется, раз какие-то записи по электронке придумывают», – Андрей Серёгин.
- «Скоро талоны введут, back to USSR», – Павел Скоробогатов.
Собственные предложения, предположения и прогнозы:
- «Запись на АЗС через Госуслуги не за горами. И при этом контроль потраченного топлива будет через ГЛОНАСС», – Игорь Савинов.
- «Полный бред! Лучше бы тогда рассмотрели вариант заправки по первой цифре госномера с привязкой к дням недели, и то более эффективно бы было», – Роман Прошунин.
- «Увеличить добычу нефти и её переработку?! Нет! Увеличить количество НПЗ и построить много малых? Чтобы всем хватило, бензин становился дешевле, росла экономика, и излишки продавать странам вокруг и зарабатывать? Нет! Мы будем закупать бензин дороже из своей же проданной странам нефти, ничего толком не зарабатывая, а на дефицит введем карточки! Убивая дальше экономику! <...> Много вопросов!» – Алексей Царик.
- «Обяжите лучше все АЗС снизить цены до максимум 5% к цене "Роснефти", очередей сразу не станет, все распределятся равномерно по заправкам. На 20% топливо на "Крайсе" выше, чем на "Роснефти". Это перебор», – Ксюша Ксюша.
- «Не надо придумывать велосипед будет бензин – будет все нормально, а не будет хватать бензина, то и электронные очереди не помогут», – Юрий Солдатенков.