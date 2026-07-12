Перевод свыше 200 тысяч через СБП: почему банк может заблокировать вашу карту как подозрительную

МВД России предупредило граждан о девяти признаках мошеннических операций при снятии наличных. Теперь под пристальным вниманием банков окажутся не только подозрительные переводы третьим лицам, но и собственные действия клиентов, сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что банки отслеживают нетипичное поведение:

Перевод самому себе: если через СБП на свой счет поступает более 200 тысяч рублей, это повод для проверки.

Кредитный спринт: снятие денег в течение суток после получения займа — классический признак работы аферистов.

Смена номера: изменение телефона для авторизации в онлайн-банке также попадает под подозрение.

«Банк России выделяет девять признаков... Среди них — снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита», — сообщили в пресс-центре МВД.

Кроме того, алгоритмы следят за геолокацией и временем транзакций. Если вы решили снять деньги глубокой ночью в непривычном месте или совершили пять неудачных попыток ввода ПИН-кода за день — карта может быть временно заморожена до выяснения обстоятельств.