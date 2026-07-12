«Мини-заводы для Сибири»: как малые НПЗ помогут решить топливный кризис в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Эксперты БКС Мир инвестиций объясняют, что это за предприятия и чем они отличаются от гигантов отрасли.

На 2026 год в РФ работает более 30 крупных НПЗ, на которые приходится свыше 80% первичной переработки нефти. Малых предприятий около 80, их доля невелика (14%), но именно они обеспечивают топливо труднодоступным регионам.

«Малые НПЗ не входят в состав вертикально-интегрированных компаний, поэтому часто называются независимыми», — отмечают эксперты.

Главное преимущество таких заводов:

Быстрая установка: модульная конструкция позволяет построить завод за несколько месяцев;

Мобильность: при необходимости предприятие можно перенести на другую локацию;

Ориентация на внутренний рынок: экспорт нефтепродуктов запрещен, заводы работают только для российских потребителей.

В отличие от гигантских комплексов вроде Омского НПЗ (переработка до 22 млн тонн в год), производительность малых заводов составляет всего от 150 тыс. до 700 тыс. тонн ежегодно.

Технология производства у мини-НПЗ проще: