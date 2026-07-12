Как старая добрая Mazda CX-5 обходит китайские новинки по продажам в России

Российский авторынок продолжает удивлять: бренд Mazda, официально ушедший из страны несколько лет назад, совершил феноменальное возвращение. В первой половине 2026 года на учет встало более 11,7 тысяч автомобилей марки — это рост на 760% к прошлому году.

«Результат сопоставим с показателями докризисного 2021 года», — отмечают аналитики агентства «Автостат».

Секрет успеха кроется не только в грамотном параллельном импорте, но и в хитовой модели — кроссовере CX-5. Эксперты рынка объясняют популярность этого автомобиля уникальным сочетанием надежности и цены:

Атмосферный двигатель Skyactiv-G (2.0 л, 150 л.с.) считается практически «неубиваемым»;

Ресурс мотора оценивается в 250–300 тыс. км;

На фоне снижения качества топлива атмосферные моторы выглядят надежнее сложных турбокитайцев.

При этом парадокс ситуации заключается в том, что фактически продаваемые машины собраны в Китае (96%), однако покупатели голосуют рублем именно за японскую инженерную школу.

«На фоне ограничения льготного утильсбора (до 160 л.с.), а теперь и снижения качества топлива, эта модель может долго оставаться в лидерах альтернативного импорта. А может даже и "положить на лопатки" многих китайцев с их высокофорсированными турбомоторами», — отмечает эксперт «Автостат» Сергей Целиков.

Напомним, по данным «Автостата», в июне 2026 года продажи новых машин в России выросли на 29% (116 276 штук) по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие рынок прибавил 14,8%, достигнув 608,6 тысячи автомобилей.