«Холодильник не нужен»: почему россияне перестали покупать крупную бытовую технику

В первой половине 2026 года продажи крупной бытовой техники в России упали на 10–25%, а спрос на встраиваемые приборы — до 30%, передают "Известия". Эксперты связывают это с охлаждением рынка жилья и дороговизной кредитов.

«Спрос удерживают только узкие стиральные машины от Haier и Beko. В премиум-сегменте холодильников и дорогих сушильных автоматов покупатели отказываются», — отмечает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

Главными причинами спада стали:

Снижение продаж нового жилья;

Дорогие кредиты: ранее до 30% покупок совершалось в рассрочку;

Рост расходов потребителей: вместо замены люди чаще ремонтируют старую технику;

Повышение НДС и цен на стройматериалы.

Однако маркетплейсы фиксируют противоположную динамику: оборот Wildberries по крупногабаритным товарам вырос на 111%, особенно за счет компактных моделей для съемного жилья.

«Оборот крупной бытовой техники на Wildberries увеличился в январе-июне 2026 года на 111%. Быстрее всего росли продажи сушильных машин (+254%) и холодильников (+153%)», — сообщили в RWB.

Эксперты прогнозируют восстановление спроса во второй половине года при условии удешевления кредитов.

«Во втором полугодии ожидается постепенное восстановление штучных продаж на фоне отложенного спроса и удешевления кредитов», — считает эксперт Анастасия Безрукова.