«Очередь на АЗС как оправдание»: профсоюзы разрешили сотрудникам опаздывать на работу из-за дефицита топлива

Длинные очереди на автозаправочных станциях могут стать законной причиной опоздания на работу — так считают в Федерации независимых профсоюзов России, передаёт ТАСС.

«Многокилометровые очереди на заправки и отмененные рейсы общественного транспорта относятся к форс-мажорным обстоятельствам», — сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций ФНПР.

По словам экспертов, такие ситуации приравниваются к экстренным случаям вроде обращения к врачу или стихийного бедствия.

«Важно сразу уведомить руководство о причине задержки. Работодатель может потребовать подтверждающие документы».

Если возникнут претензии со стороны начальства, специалисты рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию с собранными доказательствами форс-мажора.