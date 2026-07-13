«Китайский рекорд»: жители Поднебесной меняют электромобили чаще смартфонов

В Китае владельцы электромобилей обновляют машины быстрее, чем мобильные телефоны. Средний возраст электрокаров составляет всего 1,8 года против 8,2 лет у обычных авто с ДВС, сообщает РБК.

«Это связано с быстрым прогрессом технологий: аккумуляторы и электроника устаревают за 2–3 года», — сообщает China Press со ссылкой на отчет Китайской ассоциации автопроизводителей.

По данным Bloomberg, показатель возраста электромобилей ниже, чем срок смены мобильных телефонов. Эксперты объясняют это стремительным развитием батарей, двигателей и электроники: старые модели быстро теряют запас хода и эффективность зарядки.

«После трех лет эксплуатации электромобиль сохраняет лишь около 43% своей первоначальной стоимости», — отмечают аналитики Hejun Consulting.