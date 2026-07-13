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«Паузы не будет?»: почему ЦБ может сохранить ключевую ставку 24 июля

Эксперты «РБК Инвестиций» прогнозируют, что Банк России с высокой вероятностью возьмет паузу и сохранит ключевую ставку без изменений на заседании 24 июля. Однако исключать снижение на 25 б.п. также нельзя.

«Решение зависит от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», — подчеркнул регулятор.

Аналитики указывают на ключевые факторы:

  • Недавний рост цен на топливо стал дополнительным проинфляционным фактором;
  • Инфляция ускорилась до 5,61% годовых после нескольких месяцев стабилизации;
  • Бюджетная политика остается более стимулирующей, чем ожидалось ранее;

Несмотря на это, инфляционные ожидания населения снизились до минимума за два года (12,4%).

Большинство экспертов склоняются к сохранению ставки из-за неопределенности вокруг ситуации на топливном рынке. Главный аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко отмечает:

«Текущая ситуация на внутреннем топливном рынке прямо и косвенно через вторичные эффекты может стать дополнительным проинфляционным фактором».

Однако часть рынка рассчитывает на символическое смягчение политики при условии сохранения стабильной инфляции около 4–5%.

«Рассчитывать на снижение ключевой ставки можно только если инфляция останется в рамках прогнозного диапазона и не вырастет уровень инфляционных ожиданий», — считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

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Отметим, в июне 2026 года цены на бензин в РФ выросли на 6,88% к маю (рекорд с начала года), сообщает Росстат. За год топливо подорожало на 19,9%. Рост стоимости бензина значительно опережает инфляцию: за 2024 год — на 1,6 п.п., за 2025 год — на 5,2 п.п.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что дефицит бензина в РФ — временный шок предложения, а не системная проблема. По его словам, если правительство купирует ситуацию, она повлияет только на инфляционные ожидания и рост цен, но не на решение по ключевой ставке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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