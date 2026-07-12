Проезд по размытой дороге восстановили в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области восстановлен проезд по трассе Кропоткин – Перевоз с 73-го по 93-й км. Ранее участок был размыт во время непогоды, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Специалисты Бодайбинского филиала "Дорожной службы Иркутской области" оперативно восстановили проезд путем планировки земляного полотна дороги экскаватором, также был восстановлен проезд по объездной дороге», – отметил губернатор.

В июне мост через реку Векша был выведен из строя из-за действий водителя большегруза, нарушившего весовые ограничения. В связи с этим проложили временный объезд. Однако 10 июля из-за интенсивных осадков дорожное полотно на этом участке, включая объезд, было размыто. В настоящее время ведутся работы по восстановлению самого мостового перехода.