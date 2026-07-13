Госучреждения столкнулись с проблемами при закупке топлива через торги

Государственные учреждения все чаще сталкиваются с трудностями при закупке бензина и дизельного топлива через тендеры — в мае–июне 2026 года зафиксировано не менее десяти отмененных, несостоявшихся или повторных процедур, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная проблема заключается в том, что поставщики либо вообще не приходят на торги, либо не соответствуют требованиям заказчиков. Об этом пишет газета «Известия».

Например, Самарский областной медцентр «Династия» не получил ни одной заявки на закупку 8,5 тыс. литров АИ-92 на 580 тыс. рублей, а в Тамбове сорвалась закупка на 2 млн рублей для автобазы городской администрации. В некоторых случаях контракты в итоге заключаются с единственным поставщиком, как это произошло в Краснодарском и Ставропольском краях.

Сбои затронули не только бюджетные учреждения, но и компании с госучастием, проводящие закупки по собственным правилам, например «Пассажирречтранс», который отменил торги на топливо для бункеровки судов. При этом несостоявшаяся закупка не всегда означает, что учреждение осталось без топлива, но в каждом случае не сработала конкуренция.

Проблемы с закупками топлива для госнужд возникают на фоне общей напряженной ситуации на топливном рынке России. В конце июня — начале июля ограничения на отпуск топлива были введены более чем в 60 регионах, а в ряде субъектов вводились режимы повышенной готовности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что ситуация остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ.