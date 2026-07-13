Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники вырос на 25% за полгода

В первом полугодии 2026 года спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Наибольший рост спроса среди марок показали Renault (40%), Nissan (35%) и Lexus (33%), а среди моделей — Nissan X-Trail (44%), Renault Duster (42%) и Volkswagen Tiguan (40%).

Самыми популярными моделями на вторичном рынке стали Lada 4×4 («Нива»), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. Средняя цена автомобиля по итогам шести месяцев составила 2,3 млн рублей, при этом у некоторых моделей зафиксировано снижение средней цены: наиболее существенный «дисконт» у Hyundai Tucson (–6,2%, до 1,8 млн рублей), Lada Niva Legend (–5%, до 926 тыс. рублей) и Chevrolet Niva (–5%, до 471 тыс. рублей).

В топ-10 самых востребованных моделей также вошли Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander.

Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, почему рынок авто с пробегом в России растет четвертый год подряд. По мнению эксперта, к концу 2026 года рынок может перешагнуть отметку в 6,5 млн единиц, что станет историческим рекордом.