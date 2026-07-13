Продажи китайских автомобилей в России могут снизиться до 450 тыс. к концу года

Продажи легковых китайских автомобилей в России по итогам 2026 года могут снизиться до 450 тыс. сделок, пишет газета «Известия» со ссылкой на даныне «Газпромбанк Автолизинга». В июне было реализовано 45,2 тыс. машин, что на 5% меньше, чем в прошлом году, а результат первого полугодия составил 243,5 тыс. сделок, что на 15% ниже аналогичного периода 2025 года.

Почти две трети объема в июне обеспечили три марки — Haval (16,1 тыс., +76% за год), Geely (7,6 тыс., +23%) и Changan (5,6 тыс., –11%). Руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев отметил, что июньские результаты были достигнуты за счёт опасений резкого подорожания после роста ставок утильсбора, тогда как в июле такого драйвера нет, а ключевая ставка не будет существенно снижаться. Он также предположил, что к концу года доля китайских марок составит примерно треть от всех продаж.

Корнев добавил, что на фоне роста цен на топливо и проблем с логистикой увеличиваются проинфляционные ожидания, а тенденция по сокращению доли «чистокровных» машин из КНР сохранится — часть клиентов Chery уже перешла на марку Tenet, аналогичные процессы идут у Jeland, Esteo и Volga.

Ранее два китайских бренда показали самое глубокое падение продаж по итогам четырех месяцев 2026 года. Продажи Ora снизились на 97%, а Kaiyi – на 96%.