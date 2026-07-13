«QR-код на бензин»: какие российские регионы первыми ввели цифровой контроль за заправками.

Власти регионов России начали применять нестандартные методы управления спросом, напоминающие меры времен пандемии COVID-19. В Севастополе и Ленинградской области обсуждается введение QR-кодов для заправки автомобилей, сообщает газета "Ведомости".

«Главная цель — не допустить спекуляций и обеспечить нормальную работу ТЭКа», — заявил вице-губернатор Ленобласти Денис Седов.

Система работает через чат-боты: водитель получает код после проверки доступности топлива в приложении. Это позволяет лимитировать отпуск горючего (20–40 литров) и исключить его продажу в канистры.

Параллельно регионы переводят чиновников на удаленку ради экономии ГСМ.

Республика Алтай: Андрей Турчак перевел все совещания в формат видеоконференций и запретил служебные выезды за пределы районов.

Новосибирская область: Константин Хальзов рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционку.

Томская область: администрация сократила потребление бензина чиновниками до 15 тыс. литров в месяц, проводя онлайн-планерки вместо очных встреч.

Эксперты считают такие шаги логичными.

«Любые меры, снижающие ажиотажный спрос, полезны. Мы внутри компании тоже стараемся решать вопросы онлайн», — комментирует глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Напомним, губернатор Иркутской областиИгорь Кобзев анонсировал внедрение электронных очередей на иркутских АЗС. Соответствующая возможность прорабатывается совместно с ИТ-сообществом. А мэр Иркутска предложил перевести работников на удаленку из-за проблемы с бензином. Соответствующее предложение он направил в конце июня губернатору Игорю Кобзеву.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что длинные очереди на автозаправочных станциях могут стать законной причиной опоздания на работу. По словам экспертов, такие ситуации приравниваются к экстренным случаям вроде обращения к врачу или стихийного бедствия.