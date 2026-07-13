Обострение в Ормузском проливе грозит «кошмарным сценарием» для Трампа — эксперты

Несмотря на недавнее снижение цен на нефть ниже 70 долларов за баррель, энергетические рынки готовятся к новой волне нестабильности. Как сообщает Fortune, цены могут подскочить до 90 долларов из-за обострения конфликта между США и Ираном, что создаёт серьёзные риски для глобальных поставок сырья и может стать «кошмарным сценарием» для администрации Дональда Трампа, передаёт РБК.

В начале недели рынки ожидали дальнейшего падения цен в связи с улучшением ситуации в Ормузском проливе, однако заявление Трампа о завершении перемирия с Ираном и новый обмен ударами поставили под угрозу стабильность поставок. Глава энергетического подразделения Raymond James Маршалл Адкинс отметил: «Рынок думает: „Ага, всё возвращается в норму“. Но я наблюдаю за Ираном десятилетиями и не думаю, что это произойдет».

После временного мирного соглашения в середине июня цены на нефть упали, однако грузооборот через Ормузский пролив так и не восстановился даже до трети обычного уровня, а стоимость перевозки и страхования нефтяных танкеров удвоилась. В начале июля ожидался глобальный переизбыток нефти, в том числе из-за увеличения экспорта из США, но этот тренд не подтвердился.

Мировые запасы нефти находятся на минимуме с 1983 года, отмечает Fortune. Аналитики предупреждают, что долгосрочного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном не предвидится. К концу августа ожидается возобновление крупных поставок из Китая, что вместе с простаивающими НПЗ и сокращением иранских поставок создаст дефицит между спросом и предложением.

Рост цен до 90 долларов за баррель может стать серьёзной проблемой для администрации Трампа, которая стремится снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре.

Эксперты также считают, что Иран может ввести фактически «коммерческую плату» за проход через Ормузский пролив. Даже при частичном перенаправлении грузов через трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ на налаживание логистики уйдёт не менее года, и около 5% мировых поставок нефти могут оставаться вне сети.