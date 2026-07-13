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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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«Шоковые цифры»: бензин АИ-95 подорожал на 24%, но дефицит только усиливается

В России зафиксирован резкий скачок цен на топливо. По данным «Чек Индекса», за первую декаду июля медианная цена бензина АИ-92 выросла на 20%, а АИ-95 — на 24%. При этом продажи дизеля и газа показывают рост, так как водители ищут альтернативу дорожающему бензину, сообщает "Коммерсант".

«Спрос остается высоким, поэтому существенного падения цен в ближайшие недели не ожидается», — отмечают аналитики.

Правительство ввело запрет на экспорт топлива, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, однако эксперты указывают на структурные проблемы: низкую эластичность спроса и технологическую невозможность быстро нарастить выпуск НПЗ.

«Перевод на биодизель требует серьезных изменений в конструкции двигателей, а переоборудование стоит дорого», — отмечает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

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Официальные данные Росстата подтверждают динамику. Потребительские цены на бензин в РФ в июне 2026 года выросли относительно мая сразу на 6,88%. Это рекордный рост с начала года: ранее увеличение составляло от 0,61% до 1,35%. 

По данным ведомства:

  • Бензин марки АИ-92 подорожал на 7,3%;
  • АИ-95 — на 6,7%;
  • АИ-98 и выше — на 3,1%.
  • Дизельное топливо также стало дороже на 7,1% по сравнению с маем.

«За год к июню 2025-го потребительские цены на бензин выросли на 19,9%», — уточняет ведомство. Рост стоимости топлива значительно опережает общую инфляцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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