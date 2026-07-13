Объем выдач ипотеки увеличился в 13 регионах России: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: зафиксирована одна из крупнейших атак дронов на Москву, ЦБ предложил регулировать банковские ИИ-модели, объем выдач ипотеки увеличился в 13 регионах, а Иркутская область вошла в десятку лидеров по потреблению автомобильного топлива. Подробнее – в обзоре СИА.

Атака дронов

Зафиксирована одна из крупнейших атак дронов на столицу. За последние сутки в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – рассказал мэр Сергей Собянин.

Регулировка ИИ

В ЦБ РФ сообщили о возрастании угрозы финансовой стабильности из-за массового применения глобальных ИИ-платформ российскими банками. Юридический департамент ЦБ указывает на риски, связанные с повсеместным использованием идентичных ИИ-моделей, чьи исходные данные невозможно проверить. Регулятор считает необходимым внедрить в банковскую систему регулирование архитектуры данных, на которых базируются решения искусственного интеллекта.

Интерес к ипотеке

В 13 регионах России в мае вырос объем ипотечных выдач, следует из данных ЦБ РФ. Лидером по темпам роста стала Ингушетия – увеличение в 1,5 раза. В топе также Смоленская область – 10,3%, Мурманская область – 9,2%, Карелия – 7,8%, Томская область – 7,5%. В целом по России объем выданных ипотечных кредитов в мае сократился на 8,6%. Наиболее значительное падение зафиксировано в Бурятии – на 42,5%, в Еврейской автономной области и Амурской области – по 31%.

Топливные лидеры

Иркутская область вошла в топ-10 регионов по потреблению автомобильного топлива, разместившись на восьмой строчке: здесь водитель в месяц в среднем приобретает 80,2 литра. В тройке лидеров по стране оказались Ленинградская область – 88 литров, Санкт-Петербург – 87,8 литра, Москва – 87 литров.

Очереди на заправках

Губернатор Игорь Кобзев анонсировал внедрение электронных очередей на иркутских АЗС, где на фоне кризиса наблюдается столпотворение транспорта. Инициативу оценили жители, разделившись на два лагеря. Одним задумка пришлась по душе. Другие увидели в ней ряд минусов: неудобство при реализации на практике, формальность меры, а также выразили опасение, что раз очереди хотят ввести, значит, проблемы с топливом могут затянуться.