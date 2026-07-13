Землетрясение произошло в Иркутской области 13 июля 2026 года

13 июля 2026 года в 10:18 по местному времени на территории Приангарья и сопредельных районов зафиксированы подземные толчки. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,7 балла, а эпицентр находился в Тункинском районе Республики Бурятия.

Интенсивность сотрясений:

В самом эпицентре (Тункинский район, Кырен) сила достигала 6 баллов;

В поселках Жемчуг и Туран (Республика Бурятия) зафиксировано 5 баллов;

В Иркутске и Ангарске ощущалось 3–4 балла;

Жители Сосновки, Мишелевки, Шелехова, Маркова, Черемхово, Свирска (Иркутская область) ощутили колебания силой 2–3 балла.

Предыдущее землетрясение зафиксировано 26 июня 2026 года. Тогда интенсивность толчков в Еланцах и Куркуте составила 3 балла.