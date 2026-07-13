Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Шоковые цифры»: бензин АИ-95 подорожал на 24%, но дефицит только усиливается
«QR-код на бензин»: какие российские регионы первыми ввели цифровой контроль за заправками
Госучреждения столкнулись с проблемами при закупке топлива через торги
Все материалы сюжета

Землетрясение произошло в Иркутской области 13 июля 2026 года

13 июля 2026 года в 10:18 по местному времени на территории Приангарья и сопредельных районов зафиксированы подземные толчки. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,7 балла, а эпицентр находился в Тункинском районе Республики Бурятия.

Интенсивность сотрясений:

  • В самом эпицентре (Тункинский район, Кырен) сила достигала 6 баллов;
  • В поселках Жемчуг и Туран (Республика Бурятия) зафиксировано 5 баллов;
  • В Иркутске и Ангарске ощущалось 3–4 балла;
  • Жители Сосновки, Мишелевки, Шелехова, Маркова, Черемхово, Свирска (Иркутская область) ощутили колебания силой 2–3 балла.

Предыдущее землетрясение зафиксировано 26 июня 2026 года. Тогда интенсивность толчков в Еланцах и Куркуте составила 3 балла.

<p>Источник <a href=\"\\\">Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</a></p>

Источник Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

<p>Источник <a href=\"\\\">Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</a></p>

Источник Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН


<p>Источник <a href=\"\\\">Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</a></p> <p>Источник <a href=\"\\\">Землетрясения в Прибайкалье | Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</a></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес