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Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска из-за тумана

Певица Анна Семенович не может вылететь из Иркутска уже девять часов из-за сложных метеоусловий и в результате лишилась возможности выступить на концерте в Северобайкальске.

Рейс «ИрАэро» должен был вылететь еще вчера в 18:00, однако авиаперевозчик перенес отправление из-за густого тумана.

«Дорогие жители Северобайкальска, мы застряли в Иркутске. Мы сутки в дороге, но увы, природа распорядилась так – нелетная погода <…> Со всем коллективом поздравляю вас с днем БАМовцев. Желаю здоровья, процветания, радости. Уверена, что мы с вами еще встретимся», – рассказала артистка в соцсетях.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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