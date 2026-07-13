В Иркутске закрылась кофейня сети Stars Coffee

В Иркутске прекратила работу кофейня Stars Coffee, расположенная на улице Грязнова, 1. Заведение, открытое в сентябре 2024 года как первый сибирский проект сети, пришедшей на смену Starbucks в России, закрылось 30 июня, проработав почти два года.

«Помните, как мы только открылись? С тех пор прошло 22 месяца и 70 000+ гостей. Много всего было — красивого, вкусного и бодрящего. 30 июня закрыли двери нашей кофейни. Спасибо, что были рядом на этом пути», — говорится в сообщении в соцсетях.

Точные причины закрытия не называются.

Это не единственное заведение Иркутска, которое закрылось в этом году. Карту недавно покинули бар «Эдисон», тревел-кафе «Горы зовут», «Академия караоке». Снижение как количества гостей, так и числа заказов отмечается по всей России. В первом квартале 2026 года в сравнении с 2025-м число заказов сократилось на 14,1%, общая выручка – на 6,1.