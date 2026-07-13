СберСтрахование жизни с начала года помогла ипотечным заёмщикам получить свыше 6 тыс. объектов недвижимости на 7,6 млрд рублей

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в январе-июне 2026 года помогла заёмщикам банка и их семьям в связи со страховыми случаями погасить обязательства по ипотечным кредитам на сумму 7,6 млрд рублей, что на 40% больше относительно первого полугодия прошлого года. Таким образом, страховая компания помогла россиянам приобрести свыше 6 тыс. объектов недвижимости, включая дома, квартиры и земельные участки.

В начале июля Сбер опубликовал у себя на сайте список страховых компаний с показателями реальных выплат по страхованию жизни в рамках ипотечных программ банка. Список показывает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев. На текущий момент в нем 16 страховых компаний, включая СберСтрахование жизни с показателем выплат — 86,26%.

В первом полугодии текущего года финансовую поддержку от страховой компании получили тысячи жителей из разных регионов России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых выплат по программам ипотечного страхования жизни выросло на 30% — до 6 тыс.

Наибольший объём выплат по ипотечным кредитам, помимо Москвы (460 млн) и Московской области (426 млн рублей), получили заёмщики из Башкирии (394 млн), Санкт-Петербурга (341 млн), Приморского края (338 млн), Краснодарского края (249 млн) и Забайкалья (235 млн рублей).

Так, житель из Саратовской области закрыл с помощью полиса ипотечного страхования жизни ипотеку на сумму 17,8 млн рублей в связи с инвалидностью второй группы. В Новосибирской области страховая компания также помогла заёмщику с инвалидностью погасить жилищный кредит на сумму 11 млн рублей, в Амурской области — на 8,4 млн рублей.

Оформление ипотечного страхования жизни — это добровольное решение человека, которое он принимает при покупке жилья в кредит. Если происходит страховой с случай — болезнь, инвалидность или уход из жизни — страховая компания возьмет на себя погашение оставшихся обязательств по ипотеке в течение пяти дней после подачи клиентом заявления по страховому случаю. Это быстрая финансовая опора для всей семьи, которая защищает от непосильных платежей и стресса в сложный жизненной ситуации.

Если страховое событие произошло — подать на выплату можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Страхование» или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента за считаные минуты.

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