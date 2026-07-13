Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Снижения не будет: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 13 июля
«Шоковые цифры»: бензин АИ-95 подорожал на 24%, но дефицит только усиливается
«QR-код на бензин»: какие российские регионы первыми ввели цифровой контроль за заправками
Все материалы сюжета

На Ольхоне продолжают обновлять дороги к Хужиру

Читайте также:

В Усть-Куте разработан интерактивный путеводитель по городу при грантовой поддержке ИНК
8 июля 2026
«Серый» турбизнес под прицелом: На Ольхоне выявили нелегальных перевозчиков
8 июля 2026

На острове Ольхон продолжается обновление дорог, сообщает агентство по туризму Иркутской области. В этом году завершат капитальный ремонт двух участков дороги Баяндай – Еланцы – Хужир общей протяженностью 7,2 км – на подъезде к Хужиру и по главной улице посёлка, а также продолжается реконструкция самого протяженного участка в 28,7 км от паромной переправы до подъезда к Хужиру.

Поскольку территория относится к центральной экологической зоне Байкала, проект прошёл все необходимые экологические экспертизы и согласован с профильными федеральными ведомствами, природоохранной прокуратурой и администрацией Прибайкальского нацпарка.

На самом длинном участке оборудуют остановки, смотровые площадки, велодорожку и освещение, трассу максимально приблизят к существующей дороге для сохранения уникальных растений и объектов культурного наследия, ливневые стоки будут очищать и вывозить с острова.

На материке также продолжается ремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир и реконструкция участка Тогот – Курма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (2249)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес