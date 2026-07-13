На Ольхоне продолжают обновлять дороги к Хужиру

На острове Ольхон продолжается обновление дорог, сообщает агентство по туризму Иркутской области. В этом году завершат капитальный ремонт двух участков дороги Баяндай – Еланцы – Хужир общей протяженностью 7,2 км – на подъезде к Хужиру и по главной улице посёлка, а также продолжается реконструкция самого протяженного участка в 28,7 км от паромной переправы до подъезда к Хужиру.

Поскольку территория относится к центральной экологической зоне Байкала, проект прошёл все необходимые экологические экспертизы и согласован с профильными федеральными ведомствами, природоохранной прокуратурой и администрацией Прибайкальского нацпарка.

На самом длинном участке оборудуют остановки, смотровые площадки, велодорожку и освещение, трассу максимально приблизят к существующей дороге для сохранения уникальных растений и объектов культурного наследия, ливневые стоки будут очищать и вывозить с острова.

На материке также продолжается ремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир и реконструкция участка Тогот – Курма.