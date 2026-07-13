Иркутская область заняла 27 место по доступности жилья в России

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по доступности жилья.

Первые пять мест заняли Мурманская область (для накопления семье необходимо 2,1 года при стоимости 4,9 млн руб.), Ханты-Мансийский АО — Югра (2,1 года, 5,8 млн руб.), Ненецкий АО (2,2 года, 6,4 млн руб.), Ямало-Ненецкий АО (2,3 года, 7,9 млн руб.) и Магаданская область (2,6 года, 8,4 млн руб.).

Среди регионов, соседних с Иркутской областью, показатели распределяются следующим образом: Красноярский край на 16-м месте (4,0 года, 6,1 млн руб.), Иркутская область на 27-м месте (4,4 года, 6,0 млн руб.), Новосибирская область на 58-м месте (5,4 года, 7,3 млн руб.) и Республика Бурятия на 67-м месте (6,2 года, 7,7 млн руб.).

В конце таблицы оказались Чеченская Республика (11,3 года, 2,2 млн руб.), Кабардино-Балкария (11,8 года, 4,6 млн руб.), Дагестан (12,1 года, 5,6 млн руб.), Севастополь (13,1 года, 10,9 млн руб.) и Крым (13,5 года, 10,6 млн руб.).