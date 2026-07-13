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Фридайверы очистили дно Ангары у острова Юность в Иркутске

В Иркутске в районе острова Юность прошла традиционная экологическая акция по очистке дна реки Ангары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

По словам президента региональной федерации подводной охоты и фридайвинга Владимира Лебедева, подобную деятельность на разных водных объектах активисты ведут около 20 лет. В основном в ней участвуют хорошо подготовленные спортсмены, но в этот раз был и новичок.

Со дна подняли десятки килограмм отходов: трубы, плафоны от уличных фонарей, металлические ящики, шины от разных видов транспорта, в том числе колесо от телеги, стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, корчагу, двухсотлитровую бочку. Собранный мусор в этот же день вывезли на городской полигон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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